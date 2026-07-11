В Хангаласском районе пятые сутки ищут пропавшего рабочего с конебазы Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Хангаласском районе Якутии развернута поисковая операция. Вечером 9 июля в службу спасения поступило тревожное сообщение: без вести пропал 50-летний мужчина, который работал на конебазе в местности Джегей. Он приехал туда из Якутска 1 июля, устроился на сезонные работы, но уже 5 июля его коллеги не досчитались соседа по вагончику. С тех пор о судьбе мужчины ничего не известно. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Выяснилось, что пропавший был одет в рабочую форму защитного цвета. Конебаза находится в глухой тайге, в 70 километрах от села Немюгюнцы – ближайшего населенного пункта, куда мужчина теоретически мог бы добраться. К расследованию подключились оперативники МВД, а на поиски выдвинулась группа спасателей под руководством старшего смены Александра Мостахова.

У профессионалов есть арсенал: автомобиль «Соболь», квадроцикл и мотоцикл для прочесывания труднодоступных участков, а также квадрокоптер с тепловизором для обзора с воздуха. Вместе со спасателями работает кинолог со специально обученной собакой.

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