В Якутии на реке Лена утонул 11-летний мальчик, переплывавший протоку Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 10 июля, в Хангаласском районе Якутии случилась трагедия. Днем на реке Лена в селе Тойон Ары группа детей решила переплыть протоку от лодочной парковки. Однако один из них – мальчик 2013 года рождения – не доплыл до берега и ушел под воду. О происшествии главе 1-го Мальжагарского наслега сообщили в 16:24, и на место тут же выдвинулись спасатели Службы спасения Якутии, инспекторы ГИМС и участковый полиции. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

К моменту, когда спасатели добрались до места, тело ребенка уже нашли. Местные жители, не дожидаясь помощи, прочесывали дно с помощью кошки – специального поискового якоря. В 17:55 глава наслега сообщил, что тело обнаружено.

Спасатели вновь обращаются к родителям с предупреждением. Купаться и переплывать водоемы разрешено только в специально оборудованных местах, где дежурят матросы-спасатели. Нельзя оставлять детей у воды без присмотра ни на секунду – даже если кажется, что ребенок хорошо плавает. При возникновении любой чрезвычайной ситуации на воде немедленно звоните по единому номеру 112.

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