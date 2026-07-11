В Якутии за полгода снизилось число преступлений на 20% Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Республике Саха (Якутия) подвели криминальные итоги первого полугодия 2026 года. С одной стороны, общая преступность пошла на спад, с другой – отдельные тревожные тенденции все же дают о себе знать. Всего за шесть месяцев зарегистрировано 5521 преступление – это на 20,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако столица региона по-прежнему удерживает печальное лидерство по криминальной активности, хотя даже здесь количество правонарушений снизилось с 3382 до 2687. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Особое внимание привлекает статистика по тяжким и особо тяжким преступлениям. Сразу на 39% сократилось число деяний, совершенных несовершеннолетними, а количество изнасилований с покушениями рухнуло почти на 40%. Снизилось и число преступлений, связанных с наркотиками – на 66,7%. Меньше стало и нарушений правил дорожного движения, повлекших смерть, – минус 13,3%.

Кроме того, якутяне реже попадаются на уловки телефонных мошенников: число пострадавших сократилось до 993 человек, а сумма ущерба составила 373,6 млн рублей (год назад было почти 458 млн). Однако общий экономический урон от всех преступлений исчисляется более чем 4 млрд рублей, хотя правоохранителям удалось арестовать и изъять имущества на 3,8 млрд.

Но не обошлось и без тревожных сигналов. Вопреки общей тенденции, в регионе выросло число убийств с покушениями – с 44 до 49, что составляет прирост на 11,4%. Еще более серьезная проблема – пьяная преступность. Количество деяний, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, выросло на 2,5% (с 1162 до 1191). При этом число особо тяжких преступлений в таком состоянии увеличилось с 49 до 85, а тяжких – с 177 до 185.

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