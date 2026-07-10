В Якутии чествовали стобалльников и победителей олимпиад Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Якутске прошла торжественная церемония чествования самых ярких и талантливых ребят республики. В зале собрались те, кого по праву можно назвать гордостью региона. Это 28 выпускников, получивших 100 баллов на Едином госэкзамене, студенты техникумов и колледжей, блеснувшие на демонстрационных экзаменах, а также победители Всероссийской олимпиады школьников. У каждого из них – свой путь к успеху, но объединяет их одно: они поставили перед собой высокую планку и сумели ее взять. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Традиционно мощный результат показал Республиканский лицей-интернат – из стен этого учебного заведения вышли сразу 7 стобалльников. Не отстает и Чурапчинская гимназия имени С.К. Макарова, где сразу три выпускника получили заветные 100 баллов. Среди учреждений среднего профессионального образования отличился Вилюйский профессионально-педагогический колледж имени Н.Г. Чернышевского – двое его студентов сдали демонстрационный экзамен на максимум. За каждой такой цифрой стоят месяцы напряженного труда, бессонные ночи, поддержка родителей и профессиональный талант педагогов, которые помогли ребятам раскрыть свой потенциал.

Власти республики отметили, что для этих молодых людей самое интересное только начинается. В Якутии сегодня созданы все условия для роста и самореализации: масштабные проекты, современные рабочие места и возможности для тех, кто хочет быть полезным обществу.

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