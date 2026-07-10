Ливни и грозы накроют Якутию Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В ряде районов Якутии прогнозируются дожди, грозы и порывистый ветер. По данным синоптиков, на юге, северо-востоке и в центральной части республики пройдут небольшие и местами умеренные осадки. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

В Томпонском, Оймяконском и Момском районах ожидаются ливни. При грозах порывы ветра могут достигать 15–20 м/с.

Ночью температура воздуха составит от +11 до +16 градусов, на западе и севере — +5…+10, на северо-западе местами похолодает до +1…+6. На юго-востоке ночью сохранится тепло — до +20 градусов.

Днем воздух прогреется до +20…+25 градусов, на западе — до +21, на северо-востоке — до +17. Самая жаркая погода ожидается на юго-востоке республики, где температура поднимется до +30…+35 градусов.

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