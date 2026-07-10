Приревновал из-за чужих тапок: житель Алдана избил сожительницу Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Алдане завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего местного жителя, обвиняемого в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести своей сожительнице. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

По данным полиции, конфликт произошел во время совместного распития спиртного. Вернувшись домой, мужчина заметил у входа чужие тапки и заподозрил женщину в измене. На почве ревности между ними вспыхнула ссора, которая переросла в драку.

Во время конфликта обвиняемый несколько раз ударил женщину кулаками по лицу. После избиения она выбежала на улицу и попросила прохожих вызвать скорую помощь.

Медики диагностировали у пострадавшей множественные переломы челюсти, сотрясение головного мозга и черепно-мозговую травму.

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