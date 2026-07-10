Заснул на скамейке и лишился брендовой сумки за 180 тысяч рублей Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Якутске полицейские раскрыли кражу брендовой сумки и музыкального инструмента хомус общей стоимостью 180 тысяч рублей. Подозреваемым оказался 69-летний ранее судимый житель Усть-Алданского района. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

По данным МВД, потерпевший отдыхал в одном из развлекательных заведений, а ночью, находясь в состоянии алкогольного опьянения, уснул на скамейке в фойе. Этим воспользовался злоумышленник: сначала он попытался разбудить мужчину, а затем, убедившись, что тот крепко спит, похитил его фирменную сумку с хомусом и скрылся.

Как установили полицейские, похищенные вещи подозреваемый обменял на бутылку водки.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»). В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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