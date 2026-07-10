В Якутске осудили троих наркозакладчиков с 2,6 кг запрещенных веществ. Фото: Официальный телеграм-канал прокуратуры Республики Саха (Якутия)

В Якутске суд вынес приговор троим местным жителям 1992, 2000 и 2001 годов рождения, признанным виновными в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере в составе организованной группы. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

По данным прокуратуры, фигуранты выполняли роль закладчиков и успели оборудовать в городе более трех тысяч тайников. Однако довести преступный умысел до конца они не смогли — их задержали сотрудники полиции.

Из незаконного оборота изъято свыше 2,6 килограмма наркотических средств.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил осужденным наказание в виде 7, 8 и 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме того, им назначены штрафы на общую сумму 850 тысяч рублей.

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