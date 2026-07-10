Семь преступлений за сутки: в Якутии расследуют убийство и мошенничество Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки в Якутии зарегистрировано семь преступлений. Ход расследования уголовных дел и процессуальных проверок находится на контроле прокуратуры. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

В селе Казачье Усть-Янского района совершено убийство женщины 1963 года рождения. Подозреваемый установлен.

В Усть-Майском районе зарегистрировано мошенничество. У местного жителя 1963 года рождения обманом похитили 450 тыс. рублей.

В Якутске пресечено преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. Также в столице республики и Ленском районе выявлены факты повторного управления транспортом в состоянии опьянения.

Смертельных ДТП за сутки не зарегистрировано. В Горном районе на 185-м километре федеральной автодороги «Вилюй» водитель автомобиля Toyota RAV4 не справился с управлением и съехал с дороги. В результате аварии пассажирка 1968 года рождения получила травмы и была госпитализирована.

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции задержали 10 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения.

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