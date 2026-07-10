Лжеброкер из Якутии, похитивший более 10 млн рублей, получил шесть лет колонии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Суд приговорил к шести годам лишения свободы 26-летнего жителя Дагестана, работавшего в зарубежном мошенническом кол-центре. Его противоправную деятельность пресекли сотрудники УБК МВД России и Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД по Якутии. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Следствием установлено, что мужчина входил в состав организованной преступной группы, действовавшей под видом брокерской компании. Представляясь финансовым аналитиком, он убеждал россиян инвестировать деньги в якобы прибыльные операции с криптовалютой через поддельную торговую платформу.

Манипулируя данными о фиктивных сделках, злоумышленник создавал видимость успешной торговли и склонял потерпевших переводить все новые суммы. Жертвами схемы стали пять жителей разных регионов страны, которые потеряли в общей сложности более 10 млн рублей.

Одним из потерпевших оказался 49-летний житель Нерюнгри. Мужчина перевел мошенникам свыше 5 млн рублей, оформив кредит под залог своей квартиры, из-за чего оказался под угрозой потери единственного жилья.

Подозреваемого задержали в аэропорту Красноярска после его возвращения из-за границы. Несмотря на то, что фигурант отрицал свою вину, следователям удалось проследить движение денежных средств и доказать его причастность к преступлениям.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru