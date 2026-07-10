Пользовалась деньгами на ребенка, которого отобрали: саратовчанка провернула аферу с выплатами

Жительницу Саратова уличили в мошенничестве с детскими выплатами Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна. Перейти в Фотобанк КП

В Саратове полицейские выявили факт мошенничества при получении государственных выплат. Под подозрение попала 48-летняя местная жительница, которая почти год незаконно получала пособие, предназначенное для содержания ее малолетнего ребенка. Ранее суд вынес решение об ограничении женщины в родительских правах, однако она умышленно скрыла этот факт, сообщает телеканал «Саратов 24».

Умалчивание о решении суда позволило саратовчанке беспрепятственно получать ежемесячные денежные выплаты. В итоге общая сумма присвоенных ею средств составила порядка 67 тысяч рублей. Когда вскрылся обман, собранные материалы были переданы для возбуждения дела.

По данному факту следственными органами открыто уголовное дело о мошенничестве при получении выплат. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сейчас ведется расследование всех обстоятельств случившегося.

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