Зарезал двоих и поджег дом: виновный в трагедии на Рихарда Зорге пытался оспорить приговор

Житель Якутска проведет 21 год в колонии за двойное убийство и поджог Фото: Прокуратура Якутии.

Вступил в силу приговор по громкому делу, потрясшему столицу республики в начале прошлого года. Пятый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным наказание, назначенное 60-летнему жителю Якутска. Мужчина проведет 21 год в исправительной колонии строгого режима. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Трагедия разыгралась 27 января 2025 года в одной из квартир дома по улице Рихарда Зорге. Находясь в помещении, осужденный нанес множественные удары нодом мужчине и женщине, в результате чего потерпевшие скончались на месте. После этого, желая скрыть следы преступления, он устроил в квартире пожар. Огонь стремительно перекинулся на соседние помещения, полностью уничтожив еще шесть квартир. Сумма причиненного потерпевшим ущерба составила более 19,7 миллиона рублей.

Во время пожара серьезно пострадали две женщины. Спасаясь от пламени и дыма, они были вынуждены выпрыгнуть из окон своих квартир, расположенных на втором этаже, и в результате падения получили переломы. Осужденный пытался оспорить вынесенный ему приговор, подав апелляционную жалобу, но судебная коллегия оставила ее без удовлетворения. Приговор вступил в силу.

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