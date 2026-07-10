Студентка из Нерюнгри продала карту и помогала мошенникам выводить чужие деньги Фото: Анастасия Осипова. Перейти в Фотобанк КП

В Нерюнгри перед судом предстанет 19-летняя жительница, выполнявшая роль дроппера. По версии следствия, в апреле 2026 года девушка вступила в переписку с незнакомым ей человеком и согласилась за денежное вознаграждение предоставить доступ к своему банковскому счету. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

За свои услуги обвиняемая получила семь тысяч рублей. Она передала банковскую карту, на которую в дальнейшем стали поступать деньги, похищенные мошенниками. Таким образом через счет девушки прошло в общей сложности более 168 тысяч рублей.

В ходе следствия молодая жительница Нерюнгри полностью признала вину. Уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу. Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

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