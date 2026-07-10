Износ 80 процентов и трещины в стенах: суд решил судьбу дома с риском обрушения в Якутске

Суд обязал администрацию Якутска расселить два аварийных дома за полгода Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

Верховный Суд Республики Саха (Якутия) поставил точку в двух делах, касающихся расселения аварийных домов в столице республики. 8 июля апелляционная инстанция рассмотрела жалобы администрации Якутска, которая пыталась оспорить предыдущие решения. В обоих случаях суд встал на сторону жильцов. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Первое дело касалось дома по улице Лермонтова, 148. Здание еще в 2020 году признали аварийным и установили срок сноса и отселения до конца 2025 года. Заключение экспертов зафиксировало износ несущих конструкций не менее чем на 80 процентов и нарушение их целостности, что создает реальную угрозу для проживающих. Однако время шло, дом не снесли, а администрация не приняла необходимых решений об изъятии земли и квартир. Суд первой инстанции удовлетворил иск, обязав муниципалитет расселить людей в течение шести месяцев.

Вторая история развернулась вокруг дома номер 4 по улице Якутской. Он также признан аварийным в 2020 году с износом в 72 процента. Обследования выявили разрушение фундамента, деформацию стен и риск внезапного обрушения. Представитель мэрии настаивал, что дом не попал в республиканскую программу и будет расселен лишь в 2033 году в рамках комплексной застройки, пытаясь переложить ответственность на АО СЗ «РИА». Суд этот довод отклонил.

Административная коллегия Верховного Суда республики, заслушав все стороны, не нашла оснований для отмены предыдущих решений. Обе жалобы администрации Якутска оставлены без удовлетворения, а обязанность расселить граждан - в силе.

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