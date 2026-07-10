Мотоцикл вылетел с дороги: двое подростков пострадали в ДТП на трассе «Кобяй»

На трассе «Кобяй» перевернулся мотоцикл с подростками. Фото: ГАИ МВД по Республике Саха (Якутия)

Ранним утром 9 июля в Горном районе республики произошло ДТП с пострадавшими. Около 05:30 в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что на участке республиканской дороги «Кобяй» на 37-м километре между селами Кюерелях и Бясь-Кюель съехал с дороги мотоцикл. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Предварительно установлено, что за рулем «Регулмото SK200» находился водитель 2007 года рождения. Он перевозил 16-летнего пассажира. Двигаясь по проселочной дороге в направлении от села Кюерелях к трассе «Кобяй», молодой человек не справился с управлением, в результате чего мотоцикл съехал с дороги.

В результате аварии и водитель, и его несовершеннолетний пассажир получили различные телесные повреждения. По факту случившегося Госавтоинспекция МВД по Республике Саха (Якутия) в настоящее время проводит проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего.

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