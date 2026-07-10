Приехал на такси и пропал: мужчина бесследно исчез рядом местом работы в Якутии

Пропавшего мужчину пятый день ищут в лесу Хангаласского района. Фото: Служба спасения РС (Я)

В Хангаласском районе Якутии разыскивают пропавшего мужчину. Сообщение о без вести пропавшем поступило в систему 112 накануне вечером, 9 июля в 20:13 часов. Выяснилось, что 50-летний житель Якутска еще 1 июля выехал на такси до конебазы «Дьохогой», которая находится примерно в 70 километрах от села Немюгюнцы. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Сотрудники базы, где мужчина работал, обнаружили его исчезновение утром 5 июля. С этого момента он перестал выходить на связь. Предположительно, именно 5 июля он заблудился в лесном массиве, окружающем базу. Известно, что в момент исчезновения пропавший был одет в рабочую форму цвета хаки.

По факту произошедшего в настоящее время работают сотрудники МВД по Республике Саха (Якутия). Дело находится на особом контроле в ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)». Спасатели и полицейские предпринимают все необходимые меры для установления местонахождения мужчины.

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