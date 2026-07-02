На западе и юге Якутии 3 июля ожидаются ливни и грозы Фото: Ольга ЮШКОВА.

3 июля в ряде районов Якутии прогнозируются кратковременные дожди, местами ливни и грозы. По данным синоптиков, наиболее интенсивные осадки ожидаются в Ленском, Олекминском, Мирнинском и Оленекском районах. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Кратковременные дожди также пройдут в Сунтарском, Нюрбинском, Жиганском и южных районах республики. В Булунском и Анабарском районах ожидаются небольшие, местами умеренные осадки.

Ветер будет умеренным, при грозах и на арктическом побережье возможны порывы до 15–20 м/с.

Температура воздуха ночью составит от +10 до +15 градусов, на западе — до +20, на северо-востоке — от +2 до +7. Днем воздух прогреется до +25…+30 градусов, при дождях и на западе — до +21…+26, на северо-востоке — до +15…+20 градусов.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru