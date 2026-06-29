Житель Якутии получил 8 лет колонии за смертельное ножевое ранение знакомого Фото: Ольга ЮШКОВА.

Суд вынес приговор 50-летнему жителю Якутии, признанному виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

По данным суда, 21 марта 2026 года во время совместного распития алкоголя между мужчинами произошел конфликт. Осужденный нанес знакомому не менее одного удара ножом в живот.

Пострадавшего госпитализировали с проникающим колото-резаным ранением брюшной стенки, однако спасти его не удалось. Он скончался в больнице 29 марта.

Суд назначил виновному восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, с него взыскали 2,9 млн рублей в качестве компенсации морального вреда родственникам погибшего.

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