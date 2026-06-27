Мошенники украли 717 тысяч рублей у двоих жителей Якутии Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Якутии зарегистрированы шесть преступлений, проведение проверок и расследование уголовных дел находятся на контроле прокуратуры. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

В Якутске открыты дела о мошенничествах. У потерпевших под видом продажи автозапчастей и через звонок лжеоператора сотовой связи похитили в общей сложности более 717 тысяч рублей. Также в столице республики выявлен факт представления поддельной декларации для получения соцвычета на сумму свыше 160 тысяч рублей, пресечен случай повторного управления транспортом в состоянии опьянения. В Якутске и Хангаласском районе пресекли преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

В Мегино-Кангаласском и Нюрбинском районах зарегистрированы два ДТП с мотоциклами под управлением подростков. В больницу госпитализированы пять человек. В Нюрбинском районе среди пострадавших двое 16-летних водителей мотоцикла и два их пассажира - девочки 2011 и 2014 годов рождения. Всего задержаны 17 водителей в состоянии опьянения.

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