В Якутске ограничат водоснабжение в нескольких кварталах 26 июня Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 26 июня, в Якутске вводятся временные ограничения холодного и горячего водоснабжения в ряде кварталов. Причиной отключений стали плановые ремонтные работы и профилактические мероприятия на сетях. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Утром с 09:00 до 12:00 холодную воду отключат в кварталах 51, 136 и 138 в связи с ремонтными работами ЯТЭЦ. В это же время, с 09:00 до 12:00, из-за работ ТЭК Мосэнерго без холодного водоснабжения останется квартал 164. С 09:30 до 13:00 в квартале 142 ограничат и холодную, и горячую воду - там также будут работать специалисты ЯТЭЦ.

Вечером, с 22:00 26 июня до 06:00 27 июня, запланирована промывка и дезинфекция сетей ЯТЭЦ, в связи с чем холодную воду отключат в квартале 33.

Жителям указанных районов рекомендуется заранее сделать запас воды. Возобновление подачи ресурса планируется сразу после завершения работ.

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