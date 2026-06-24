В Астраханской области растет заболеваемость лихорадкой Ку Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Астраханской области отмечается резкий рост числа случаев заражения лихорадкой Ку, сообщает "Астрахань.ру". Наиболее сложная ситуация - в Володарском, Камызякском, Красноярском, Лиманском, Приволжском и Наримановском районах, а также в Астрахани. Инфекцию вызывает бактерия Coxiella burnetii. Болезнь протекает с высокой температурой, поражением легких, печени и сердца, склонна к хроническому течению. Возбудитель крайне устойчив: сохраняется в фекалиях животных неделями, в шерсти - до года, выдерживает кипячение и ультрафиолет.

Источник инфекции - домашние и дикие животные, птицы. Заражение происходит через пыль, сырое молоко, контакт с животными или укусы клещей. Инкубационный период - 1-2 недели. Без лечения болезнь переходит в хроническую форму с эндокардитом, но при своевременной терапии наступает выздоровление.

Для защиты рекомендуется пить только кипяченое молоко, покупать продукты в проверенных местах, проводить ветеринарный контроль скота, использовать перчатки и маски при уходе за животными и тщательно мыть руки.