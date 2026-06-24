В Якутии сохранится жаркая погода Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Жаркая погода сохранится в Якутии 25 июня. По данным синоптиков, на большей части территории республики осадков не ожидается. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Небольшие и местами умеренные дожди пройдут на северо-востоке. Днем на северо-западе прогнозируются умеренные осадки, местами возможны грозы.

Ветер будет умеренным, с порывами до 9–14 метров в секунду. Во время гроз и на арктическом побережье скорость ветра может достигать 15–20 метров в секунду.

Ночью температура воздуха составит от +5 до +10 градусов, на северо-востоке — от +1 до +6 градусов. Теплее всего будет на западе и северо-западе, где ночью ожидается до +18 градусов.

Днем воздух прогреется до +22…+27 градусов, а на западе республики столбики термометров поднимутся до +32 градусов. На северо-востоке прогнозируется +13…+18 градусов, на Колыме — от +8 до +13 градусов.

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