В Якутске выберут лучшего молодого следователя Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Якутске начался ежегодный конкурс профессионального мастерства среди следователей Следственного комитета со стажем работы от одного года до трех лет. Его участники поборются за право представить Якутию на всероссийском этапе соревнований. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Конкурс состоит из двух этапов. Сначала комиссия определит лучшего молодого следователя республики, после чего победитель отправится на федеральный уровень, где встретится с коллегами из других регионов страны.

Участникам предстоит продемонстрировать знания уголовного права, уголовного процесса, криминалистики и законодательства в сфере правоохранительной деятельности. Кроме теоретической части, конкурс включает решение практических задач, работу с криминалистической техникой и подготовку процессуальных документов.

Также молодые офицеры покажут уровень физической подготовки и навыки публичных выступлений. Итоги регионального этапа подведут в ближайшие дни. Победитель представит следственное управление Якутии на всероссийском конкурсе.

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