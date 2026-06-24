Участнику СВО из Якутии вернут почти 1,4 млн рублей после обмана Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Кобяйского района помогла участнику специальной военной операции вернуть деньги, похищенные мошенниками. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Как установила проверка, злоумышленники оформили на военнослужащего кредит и перевели полученные средства на различные банковские счета. Позже выяснилось, что 1,187 млн рублей поступили на счета трех жителей других регионов, использовавшихся в мошеннической схеме в качестве так называемых дропперов.

Прокурор обратился в суд с исками о взыскании незаконно полученных средств. Суд требования удовлетворил и обязал ответчиков вернуть потерпевшему всю сумму переводов.

Кроме того, с владельцев счетов взысканы проценты за пользование чужими денежными средствами на сумму более 200 тысяч рублей.

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