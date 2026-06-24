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НовостиОбщество24 июня 2026 9:33

Житель Алдана получил условный срок за реабилитацию нацизма

Суд признал виновным 18-летнего молодого человека за комментарии в интернете
Ася ДОЛЕЦКАЯ
Житель Алдана получил условный срок за реабилитацию нацизма

Житель Алдана получил условный срок за реабилитацию нацизма

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Верховный суд Якутии вынес приговор 18-летнему жителю Алдана по делу о реабилитации нацизма. Молодого человека признали виновным в публичном одобрении нацистской идеологии через интернет. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Как установил суд, в октябре 2024 года, будучи несовершеннолетним, он размещал в открытой группе социальной сети комментарии, содержащие положительную оценку нацистских лидеров и одобрение преступлений, признанных Международным военным трибуналом после Второй мировой войны.

Экспертиза подтвердила, что опубликованные сообщения оправдывали идеологию нацизма и содержали одобрение потерь Советского Союза в годы войны.

В суде молодой человек признал свою вину и раскаялся. С учетом того, что на момент совершения преступления он был несовершеннолетним, ему назначили два года лишения свободы условно. Также суд запретил ему в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в интернете.

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