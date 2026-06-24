День молодежи в Якутске отметят трехдневным фестивалем Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутске с 25 по 27 июня пройдет фестиваль «Мечта. Гордость. Единство», посвященный Дню молодежи. Главной темой праздника станет единство народов России. Все мероприятия будут бесплатными. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Открытие фестиваля состоится 25 июня в Центральном парке культуры и отдыха. Гостей ждут патриотические акции, встречи с героями, спортивные мастер-классы, выставки, национальные площадки, творческие мастерские и интерактивные зоны. В этот же день пройдет ярмарка вакансий «Работай в Якутии», где молодым людям предложат варианты трудоустройства, участие в квестах и розыгрышах призов.

26 июня мероприятия продолжатся в молодежном центре «Патриот». В программе — форум библиотекарей, интеллектуальная игра «Код здоровья», музыкальное лото и вечерний кинопоказ.

Завершится праздник 27 июня в местности Ус Хатын. Здесь состоятся спортивные состязания «Северные игры» и «Игры Дыгынчика», а также этнофестиваль с хороводом дружбы и церемонией закрытия.

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