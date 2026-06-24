Более 500 обращений поступило в фонд «Защитники Отечества» по вопросам здоровья Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года в филиал фонда «Защитники Отечества» в Якутии поступило более 500 обращений по медицинским и психологическим вопросам. При содействии фонда свыше 200 человек получили амбулаторную и стационарную медицинскую помощь, более 70 прошли курс медицинской реабилитации. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Как сообщил заместитель руководителя филиала по медицинскому сопровождению Константин Кычкин, одним из самых востребованных направлений остается санаторно-курортное лечение. В этом году более 90 ветеранов специальной военной операции уже воспользовались такой возможностью.

Продолжается направление участников СВО и членов их семей в санаторий «Бэс Чагда» в Московской области. Бесплатные путевки сроком до 20 дней предоставляются военнослужащим, их супругам, а также вдовам погибших бойцов.

Кроме того, ветераны могут пройти медицинскую реабилитацию, получить психологическую помощь и, при наличии показаний, бесплатно сделать лазерную коррекцию зрения. Поддержка оказывается во взаимодействии с медицинскими и социальными учреждениями республики.

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