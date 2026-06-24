Строительство соцобъектов в Якутии: где работы идут по графику, а где есть отставание. Фото: Дим Димыч Brief

На очередном штабе по строительству в Якутии рассмотрели ход работ на социальных объектах. Особое внимание уделили срокам сдачи школ, культурных центров и спортивных комплексов. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

В Якутске продолжается строительство нового здания Высшей школы музыки имени В.А. Босикова. Готовность объекта составляет 52%. Завершено возведение каркаса, сейчас ведутся фасадные работы, монтаж кровли и внутренняя отделка. Также прорабатывается вопрос строительства подъездной дороги.

В Ленском районе школа искусств готова на 74,5%. При этом подрядчик отстает от графика более чем на месяц. Заказчику поручено усилить контроль и добиться увеличения числа рабочих на объекте.

В селе Даппарай Олекминского района продолжается строительство культурно-спортивного комплекса. Его готовность достигла 60%, сейчас ведется внутренняя отделка помещений.

Высокие темпы работ сохраняются в селе Батамай Кобяйского района, где многофункциональный культурный центр готов уже на 82%. Строительство идет по графику, завершить объект планируют в четвертом квартале 2026 года.

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