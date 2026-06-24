В поселке Светлый Мирнинского района загорелся расселенный дом Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

23 июня в 19:13 в диспетчерскую службу пожарно-спасательного гарнизона поступил сигнал о возгорании в бесхозном расселенном доме в поселке Светлый Мирнинского района. Пожарные прибыли на место через считанные минуты после вызова. К моменту их приезда из окна здания шел дым. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Пожар удалось оперативно ликвидировать. Огонь повредил комнату на втором этаже площадью 30 квадратных метров. Само здание удалось спасти от полного уничтожения. Пострадавших в результате инцидента нет.

В тушении были задействованы 12 человек личного состава и 2 единицы специализированной техники. Причина возгорания, виновное лицо и точный размер материального ущерба устанавливаются.

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