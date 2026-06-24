В Нерюнгринском районе идет прием заявлений на выплату 10 тысяч рублей Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Администрация Нерюнгринского района продолжает прием заявлений на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей для семей, в которых в 2026 году двое и более детей идут в первый класс. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Право на пособие имеют граждане России, постоянно проживающие на территории района, при этом заявителем может выступать один из родителей либо законный представитель ребенка, а выплата назначается на каждого первоклассника. Заявления принимаются с 1 июня по 25 декабря 2026 года включительно, основная выплата поступит в сентябре после подписания школами приказов о зачислении, а при подаче заявления позже даты зачисления деньги переведут в месяц, следующий за месяцем предоставления полного пакета документов.

Для оформления выплаты необходимы оригиналы и копии паспорта заявителя с регистрацией в Нерюнгринском районе (либо справка о регистрации по месту пребывания), а при отсутствии регистрации - решение суда об установлении факта проживания или справка с постоянного места работы в местной организации, свидетельство о рождении ребенка, документы о родстве (при необходимости), СНИЛС заявителя и ребенка, ИНН заявителя, согласие на обработку персональных данных, а также банковские реквизиты счета заявителя.

Документы принимают в городе Нерюнгри по адресу: проспект Дружбы народов, дом 21, кабинеты 417 и 418, строго в установленные часы: по вторникам с 9:30 до 12:30 и по четвергам с 14:30 до 16:30. Заявителям необходимо успеть подать документы до 25 декабря, а дополнительную информацию можно получить по телефонам 4-10-50 и 4-89-04.

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