Трое якутских выпускников набрали 100 баллов на ЕГЭ по физике. Фото: канал Айсена Николаева

Стали известны результаты ЕГЭ по физике в Якутии. Максимальный балл получили трое выпускников. Это Дьулус Иванов из средней школы №1 города Якутска, Эрнст Игнатьев из Якутского городского лицея и Станислав Протодьяконов из Республиканского лицея-интерната. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

В регионе отмечен значительный рост интереса к физике. За последние два года число выпускников, выбирающих этот предмет, увеличилось в два раза. Доля школьников, преодолевших минимальный порог, достигла 95%. Высокие результаты показали 40 выпускников, набрав более 90 баллов, и 102 человека - более 80 баллов.

В образовательной системе республики целенаправленно усиливали работу по физико-математическому и естественно-научному направлениям. Важно было не только увеличить число ребят, выбирающих эти предметы, но и повысить качество подготовки. Положительная динамика говорит о том, что поставленные задачи выполняются.

Руководители отрасли поблагодарили выпускников за труд и упорство, родителей - за поддержку, а педагогов - за профессионализм и внимание к каждому ученику. Результаты экзаменов свидетельствуют о высоком уровне образования в республике.

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