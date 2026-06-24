В Таттинском районе потушили лесной пожар площадью 311 гектаров. Фото: летчик-наблюдатель Тимир Халгаев, Авиалесоохрана Якутии

В Таттинском районе Якутии завершилась борьба с крупным лесным пожаром. Возгорание было обнаружено 17 июня спутниковыми системами дистанционного мониторинга. На тот момент площадь составляла всего 3 гектара, однако из-за сильного ветра и высоких дневных температур огонь быстро распространился и достиг 311 гектаров. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

В тушении участвовали 65 сотрудников парашютно-десантной пожарной службы Авиалесоохраны и 23 специалиста лесопожарной службы Якутлесресурса. Как пояснил руководитель Авиалесоохраны Якутии Владимир Леонов, местность была сложной - с пересеченным рельефом, что исключало использование наземной техники. Все работы выполнялись вручную: пожарные окапывали минеральные полосы и заливали огонь водой из ранцевых огнетушителей. Воду для них и для водосливного устройства набирали из ближайшего водоема. На этапе активной фазы тушения к работе привлекли воздушное судно с водосливным устройством ВСУ-5 компании «Полярные авиалинии».

23 июня во второй половине дня пожар был полностью потушен. Благодаря усилиям специалистов распространение огня удалось остановить.

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