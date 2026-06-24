В Усть-Алданском районе пенсионерка лишилась продуктов из-за дачного вора Фото: Ольга ЮШКОВА.

В дежурную часть отдела МВД по Усть-Алданскому району обратилась пожилая женщина. Она сообщила, что из ее дачного дома пропали продукты питания. Общая сумма ущерба составила 15 тысяч рублей. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 55-летний местный житель. Как выяснили полицейские, злоумышленник воспользовался отсутствием хозяйки, проник в дом и похитил три килограмма говядины, две палки копченой колбасы, фарш и яйца. Кроме того, из бани он вынес 40-литровый бидон и 20 метров медного провода.

Часть похищенного имущества стражам порядка удалось изъять. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до 6 лет лишения свободы.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru