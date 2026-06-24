В Абыйском районе открыли проезд по дороге Белая Гора - Аэропорт. Фото: Дороги Арктики

В Абыйском районе возобновлено движение по автомобильной дороге, соединяющей поселок Белая Гора и местный аэропорт. Восстановительные работы на данном участке находятся на финальной стадии. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Напомним, что ранее трассу закрывали из-за подъема уровня воды на реке Индигирка. В период ограничений добраться до аэропорта можно было альтернативным маршрутом - по дороге Белая Гора - Нефтебаза. Теперь движение восстановлено, и водители могут пользоваться основным путем.

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