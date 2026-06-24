В Абыйском районе открыли проезд по дороге Белая Гора - Аэропорт

В Абыйском районе возобновлено движение по автомобильной дороге, соединяющей поселок Белая Гора и местный аэропорт. Восстановительные работы на данном участке находятся на финальной стадии. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».
Напомним, что ранее трассу закрывали из-за подъема уровня воды на реке Индигирка. В период ограничений добраться до аэропорта можно было альтернативным маршрутом - по дороге Белая Гора - Нефтебаза. Теперь движение восстановлено, и водители могут пользоваться основным путем.
Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.
Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru