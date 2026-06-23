В Якутске 59-летняя женщина фиктивно прописала 27 иностранцев за деньги Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Участковые уполномоченные отдела полиции №2 МУ МВД России «Якутское» в ходе оперативно-профилактических мероприятий выявили нарушение миграционного законодательства. Подозреваемой оказалась 59-летняя жительница Якутска. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

По предварительным данным, с января 2025 года по июнь текущего года женщина за денежное вознаграждение поставила на миграционный учет по месту пребывания в своем доме 27 иностранных граждан, прибывших из стран ближнего зарубежья. При этом иностранцы фактически по указанному адресу не проживали и никогда там не появлялись.

В отношении подозреваемой дознаватель отдела полиции №2 возбудил уголовное дело по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранных граждан). Все эпизоды противоправной деятельности расследуются в одном производстве. Женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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