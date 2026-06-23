В Верхоянском районе затопило участок дороги Томтор - Эсэ-Хайа. Фото: Дороги Арктики

В Верхоянском улусе введено временное ограничение движения на автомобильной дороге, соединяющей Томтор и Эсэ-Хайа. Причиной стал подъем уровня воды на реке Восточный Биллях, в результате чего оказался затоплен участок трассы. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Казенное предприятие «Дороги Арктики» настоятельно рекомендует водителям воздержаться от поездок по данному маршруту до восстановления безопасного проезда. Ориентировочные сроки открытия движения будут сообщены дополнительно. Администрация приносит извинения за временные неудобства.

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