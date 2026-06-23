Объявил «войну» волшебству: житель Кузбасса пошел на крайние меры из-за магических писем

Кемеровское УФАС накажет эзотериков за спам Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Житель Кузбасса потерял терпение из-за навязчивой рекламы эзотерической тематики, которая нескончаемым потоком сыпалась в его электронный почтовый ящик. Мужчина несколько раз пытался отписаться от рассылки некоего «Волшебного киосочка», направлял отправителю официальные отказы и требования исключить его адрес из базы, но волшебники оказались на редкость упрямыми - письма продолжали приходить, сообщает издание VSE42.Ru.

В итоге кузбассовец решил действовать радикально и отправил жалобу в ФАС. В управлении проверили ситуацию и выявили прямое нарушение закона о рекламе. Рассылать спам после письменного отказа адресата запрещено.

Теперь «Волшебному киосочку» предписано немедленно прекратить слать рекламные письма кузбассовцу. Также ФАС намерена привлечь нарушителя за распространение рекламы по сетям электросвязи без предварительного согласия. Юридическим лицам по этой статье грозит от 300 тысяч до миллиона рублей.

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