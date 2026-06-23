Что произошло в Якутии к утру 24 июня

Трехмесячный младенец задохнулся, пока его мать отдыхала со знакомыми в Якутии Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Суд вынес приговор 30-летней уроженке Томпонского района, обвиняемой в причинении смерти по неосторожности трехмесячному сыну. Женщина расписала алкоголь со знакомыми и не заметила, что ее младенец задохнулся.

СК завел уголовное дело в отношении 40-летней женщины, подозреваемой в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Она ударила знакомого ножом в ногу, от чего он умер от потери крови.

В Алданском районе в водном котловане затонул погрузчик. Как оказалось, в момент трагедии в салоне находился мужчина. Тело 23-летнего водителя обнаружено в кабине.

Сотрудникам научно-исследовательского института строительства выплатили долг по зарплате после вмешательства прокуратуры. Это 2,6 миллиона рублей, которые не доплатили 32 работникам. На руководителя, который допустил нарушение прав, завели административное дело и внесли представление.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru