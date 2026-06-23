Ливни и грозы надвигаются на Якутию Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Синоптики предупредили жителей Якутии о весьма нестабильной погоде в ближайшие сутки. Республику ждут дожди, грозы и сильный порывистый ветер. На северо-востоке пройдут небольшие, а местами умеренные дожди, при этом в Колымо-Индигирских районах ожидаются сильные осадки. На юго-востоке небо разразится кратковременными дождями с грозами. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Ветер в регионе будет дуть умеренный, но с серьезными порывами в ряде районов. По нижней Лене, Верхоянью и в Колымо-Индигирских районах скорость ветра может достигать 16-21 метра в секунду. Такие же показатели прогнозируются при грозах и по побережью Арктики. В центральных и заречных районах порывы ожидаются до 15-18 метров в секунду.

Ночью столбики термометров покажут плюс 8-13 градусов, на западе будет теплее - до 11-16 градусов. А вот на северо-востоке ночью всего 3-8 градусов тепла, а при прояснениях и вовсе возможны заморозки до -2 градусов. Днем температура воздуха составит +20…+25 градусов, на юго-западе воздух прогреется до знойных 27-32 градусов. В то же время на северо-востоке днем будет значительно прохладнее - всего 10-15, местами 5-10 градусов, а на арктическом побережье и вовсе 1-6 градусов выше нуля.

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