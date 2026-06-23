Жителей Саратовской области предупредил о полетах квадрокоптеров с 23 по 26 июня Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В селе Питерка Саратовской области с 23 по 26 июня будут работать специалисты с квадрокоптерами. Беспилотную технику запустят для аэрофотосъемки в рамках плановых кадастровых работ - это необходимая процедура для уточнения границ земельных участков и обновления картографических данных, сообщает телеканал «Саратов 24».

Глава Питерского района Дмитрий Живайкин заранее предупредил сельчан о предстоящих полетах, чтобы избежать лишних волнений. Дроны будут курсировать на высоте примерно 100 метров, выполняя съемку местности. Однако график вылетов может корректироваться.

- Убедительная просьба: не паниковать и не беспокоиться при появлении летательных аппаратов в небе. Это плановая работа, - обратился Живайкин к жителям.

Такое предупреждение особенно актуально в нынешнее время, когда любые дроны в небе вызывают у людей тревогу. Власти района подчеркивают - ситуация находится под контролем, и поводов для беспокойства нет.

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