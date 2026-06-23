Мужчина скончался от удара ножом в ногу от своей знакомой в Якутии Фото: СУ СК России по Якутии.

Следственный отдел по Олекминскому району завел уголовное дело в отношении 40-летней местной жительницы, подозреваемой в совершении особо тяжкого преступления. Женщине вменяют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Трагедия произошла 21 июня во время совместного распития спиртных напитков с 64-летним мужчиной. В какой-то момент между собутыльниками вспыхнула ссора на почве личной неприязни. Подозреваемая схватилась за нож и нанесла мужчине удар в ногу, после чего поспешила покинуть место преступления, бросив истекающего кровью знакомого. От острой кровопотери потерпевший скончался.

Личность злоумышленницы оперативники установили быстро, женщина была задержана. Сейчас по уголовному делу проводится комплекс следственных действий - следователям предстоит восстановить полную картину случившегося, собрать доказательства и установить все обстоятельства, приведшие к гибели человека. За содеянное подозреваемой грозит до 15 лет лишения свободы.

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