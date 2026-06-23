Девять лесных пожаров действуют в Якутии 23 июня Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Вчера в Якутии пожарным удалось ликвидировать восемь лесных пожаров, охвативших общую площадь более 74 гектаров. Такие цифры на брифинге озвучил заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства, главный лесничий региона Андрей Коноплев. Огонь тушили в пяти районах республики - Нерюнгринском, Олекминском, Усть-Алданском, Усть-Майском и Эвено-Бытантайском. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

23 июня в регионе продолжают действовать еще девять лесных пожаров общей площадью 1,4 тысячи гектаров. Они полыхают на территориях Сунтарского, Нерюнгринского, Мегино-Кангаласского, Усть-Майского и Таттинского районов. К тушению привлечены 156 человек личного состава и 3 единицы техники, а в авиационном мониторинге задействовано 19 воздушных судов, которые обследуют территории 22 районов.

Если сравнивать с прошлым годом, ситуация пока складывается менее напряженная. С начала пожароопасного сезона в Якутии зарегистрировано 135 лесных пожаров на общей площади более 9 тысяч гектаров. Годом ранее к этому времени было зафиксировано 148 возгораний, а пройденная огнем площадь превышала 53 тысячи гектаров. Оперативность тушения сегодня достигает 95 процентов.

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