19-летний парень украл детский самокат в Якутске. Фото: скриншот с видео полиции Якутска

В отдел полиции обратилась жительница Якутска с заявлением о краже - неизвестный похитил у ее сына самокат стоимостью свыше 11 тысяч рублей. Как выяснилось, ребенок оставил свое транспортное средство без присмотра у магазина рядом с домом, а когда вернулся, самоката на месте уже не было. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий изучили записи с уличных камер видеонаблюдения. Благодаря этому удалось быстро установить личность подозреваемого - им оказался 19-летний уроженец Якутска. Предварительно установлено, что молодой человек подъехал к магазину на машине, заметил оставленный без присмотра самокат и похитил его.

Самокат полицейские изъяли. Сейчас в отношении подозреваемого открыто уголовное дело по статье «Кража». Теперь молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.

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