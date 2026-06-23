Молодежь Якутии вербуют в курьеры под видом внештатных сотрудников ФСБ Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Полиция Якутии бьет тревогу - в регионе стремительно набирает обороты новая схема вербовки молодежи в качестве курьеров. Если раньше оперативники задерживали приезжих «сотрудников Центробанка», которые забирали деньги у обманутых якутян, то теперь преступники переключились на местных ребят, превращая их во «внештатных сотрудников ФСБ». Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Пока один завербованный «секретный агент» следит за так называемым мошенником, второй входит в квартиру жертвы и забирает все сбережения. Третий и вовсе помогает грабить собственных родителей - ведь ему внушили, что они преступники. В полиции признают, что раньше людей учили не верить незнакомцам, но сегодня мошенники выстроили такую систему, что их псевдо-сотрудники Центробанка, Росфинмониторинга и ФСБ колесят по всей стране и искренне верят, что служат государству.

Один из молодых людей, едва не ставший жертвой вербовки, рассказал свою историю. Аферисты точно подгадали момент - всем его одногруппникам в связи с окончанием учебы начали звонить из военкомата и выдавать повестки в деканате. Студенту позвонили якобы для обновления данных в электронном формате, он подтвердил фамилию и отчество. Через полчаса перезвонили уже якобы из ФСБ и сообщили, что предыдущий звонок был от украинских мошенников, которые успели открыть счет на его имя и перевести туда 500 тысяч рублей. Парню пригрозили уголовным делом, но тут же предложили выход - стать внештатным сотрудником ФСБ.

Дальше ему прислали ссылку на анкету, попросили пройти тест на наркотики и подключиться к видеоконференции. Там сидел мужчина в форме, который «оформлял» нового агента, запретил рассказывать о задании даже родителям и полиции, а также потребовал селфи с паспортом. К вечеру уже поступило первое поручение - дежурить в жилом комплексе и высматривать человека по фотороботу, чтобы потом оперативники «повязали» преступника. Только своевременное вмешательство киберполиции помогло парню одуматься, поменять ход мыслей и не совершить непоправимого.

В полиции подчеркивают, что с каждым днем количество завербованных растет. Людям внушают, что они сотрудники ФСБ, оплачивают перелеты и проживание, и что самое страшное - дают разрешение на кражу и даже убийство тех, кто встанет на пути. Якутян просят не доверять незнакомцам и скептически относиться к любым предложениям от них.

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