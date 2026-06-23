Люди кинулись на улицу: квартира загорелась на улице 50 лет Советской Армии в Якутске

Жильцы пятиэтажки в Якутске эвакуировались из-за пожара в квартире Фото: Евгений ПРУДКОВ.

Днем 22 июня в Якутске едва не случилась беда в пятиэтажном жилом доме на улице 50 лет Советской Армии. Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 14:41, после чего к месту вызова оперативно выдвинулись силы 5-го пожарно-спасательного отряда. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Когда первое подразделение прибыло на место, внешних признаков горения заметно не было - огонь бушевал внутри одной из квартир. К тому моменту из здания уже самостоятельно эвакуировались 15 человек, в том числе трое детей. Никто из жильцов не пострадал.

Пожарным удалось быстро справиться с возгоранием, однако пламя успело повредить мебель в квартире на площади семь квадратных метров. В ликвидации огня участвовали 12 человек личного состава и 3 единицы техники. Сейчас дознаватели выясняют, что именно стало причиной случившегося, устанавливают виновных и подсчитывают нанесенный ущерб.

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