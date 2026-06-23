Пенсионерка в Якутске потратила 9 тысяч рублей с найденной банковской карты Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Якутске полицейские раскрыли кражу денег с банковской карты, которую потеряла местная жительница на концерте известного артиста. Женщина заметила пропажу не сразу, а когда обратилась в банк, выяснилось, что с ее счета уже списано около 9 тысяч рублей. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой. Ею оказалась 62-летняя уроженка Мегино-Кангаласского района. Как выяснилось, пенсионерка нашла на тротуаре на улице Лермонтова утерянную карту и сразу отправилась по магазинам, расплачиваясь чужими деньгами. Женщина не остановилась после одной покупки и продолжала использовать карту, пока та не была заблокирована.

В отношении подозреваемой завели уголовное дело по статье «Кража». Санкции этой статьи предусматривают наказание вплоть до лишения свободы на срок до шести лет. Полицейские напоминают: находка банковской карты не дает права распоряжаться деньгами на ней, такие действия квалифицируются как хищение и влекут серьезную уголовную ответственность.

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