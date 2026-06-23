Суд Якутии обязал охотников заплатить 250 тысяч рублей за свое спасение Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Верховный Суд Якутии оставил в силе решение о взыскании с двух охотников более 250 тысяч рублей за проведение спасательной операции. Мужчины оказались в бедственном положении на острове во время ледохода на реке Лена и были эвакуированы вертолетом. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Инцидент произошел 15 мая 2025 года в Мегино-Кангаласском районе. Охотники выехали на промысел, но из-за возобновившегося ледохода не смогли покинуть остров вблизи села Техтюр. Они сообщили спасателям, что вода прибывает, кругом торосы, батарея телефона садится и существует угроза жизни. Комиссия по ЧС приняла решение провести эвакуацию, для чего задействовали вертолет Ми-8МТВ. Расходы на операцию составили 251 574 рубля.

Мировой суд признал охотников виновными в нарушении правил охраны жизни людей на водных объектах и назначил наказание в виде предупреждения. Однако ГБУ «Служба спасения РС(Я)» обратилось в суд с иском о возмещении убытков. Ответчики не согласились, утверждая, что остров был подтоплен лишь частично и они планировали дождаться судна на воздушной подушке. Они также заявили, что истец не имеет права требовать возврата бюджетных средств.

Якутский городской суд, а затем и Верховный Суд республики признали требования обоснованными. Апелляционная жалоба одного из охотников оставлена без удовлетворения, решение вступило в законную силу.

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