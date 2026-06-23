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НовостиОбщество23 июня 2026 3:37

Суд Якутии обязал охотников заплатить 250 тысяч рублей за свое спасение

Мужчины оказались в бедственном положении на острове во время ледохода
Ася РУДКИС
Суд Якутии обязал охотников заплатить 250 тысяч рублей за свое спасение

Суд Якутии обязал охотников заплатить 250 тысяч рублей за свое спасение

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Верховный Суд Якутии оставил в силе решение о взыскании с двух охотников более 250 тысяч рублей за проведение спасательной операции. Мужчины оказались в бедственном положении на острове во время ледохода на реке Лена и были эвакуированы вертолетом. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Инцидент произошел 15 мая 2025 года в Мегино-Кангаласском районе. Охотники выехали на промысел, но из-за возобновившегося ледохода не смогли покинуть остров вблизи села Техтюр. Они сообщили спасателям, что вода прибывает, кругом торосы, батарея телефона садится и существует угроза жизни. Комиссия по ЧС приняла решение провести эвакуацию, для чего задействовали вертолет Ми-8МТВ. Расходы на операцию составили 251 574 рубля.

Мировой суд признал охотников виновными в нарушении правил охраны жизни людей на водных объектах и назначил наказание в виде предупреждения. Однако ГБУ «Служба спасения РС(Я)» обратилось в суд с иском о возмещении убытков. Ответчики не согласились, утверждая, что остров был подтоплен лишь частично и они планировали дождаться судна на воздушной подушке. Они также заявили, что истец не имеет права требовать возврата бюджетных средств.

Якутский городской суд, а затем и Верховный Суд республики признали требования обоснованными. Апелляционная жалоба одного из охотников оставлена без удовлетворения, решение вступило в законную силу.

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