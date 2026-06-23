В Якутии после вмешательства прокуратуры погасили долг по зарплате Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Усть-Алданском районе прокуратура провела проверку соблюдения трудового законодательства. Выяснилось, что перед четырьмя работниками образовалась задолженность по заработной плате. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Надзорное ведомство внесло руководителю организации представление об устранении нарушений. Кроме того, в отношении него завели дело об административном правонарушении по части 6 статьи 5.27 Кодекса об административных правонарушениях, которая предусматривает ответственность за невыплату зарплаты в установленный срок. Компания занимается производством, передачей и распределением тепловой энергии.

После мер прокурорского реагирования задолженность перед сотрудниками была полностью погашена.

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