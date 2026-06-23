В парке «Ленские столбы» Якутии нашли новые места обитания краснокнижных растений Фото: Павел КЛОКОВ. Перейти в Фотобанк КП

В национальном парке «Ленские столбы» с 19 по 21 июня прошли научные экспедиции по изучению редких и исчезающих видов растений. Исследования организованы в рамках проекта, поддержанного грантом Президентского фонда природных инициатив. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Полевые работы вели в туристско-рекреационных зонах с наибольшей антропогенной нагрузкой - в местностях Тукулан, Диринг-Юрях, Огдокун, Саамыс-Кумага и Лабыдьа. Ученые обследовали территории, где ранее уже находили популяции редких растений. В ходе экспедиции обнаружены новые точки произрастания краснокнижных видов. Всего на данный момент зафиксировано 6 видов, занесенных в Красную книгу.

В ближайшее время на основе литературных данных и фондовых материалов о местах обитания редких растений среднего течения Лены специалисты смоделируют потенциальные ареалы их распространения на территории парка. Это поможет расширить поиск и выявить новые очаги произрастания уязвимых видов.

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