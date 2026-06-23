В Мирном пьяный мотоциклист без прав врезался в иномарку и попал в больницу Фото: Сергей ГАПОН. Перейти в Фотобанк КП

В Мирном 20 июня около 13 часов произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоциклиста, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Двигаясь по шоссе Кирова, он выбрал небезопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем, водитель которого снизил скорость для поворота налево. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

В результате столкновения 58-летний мотоциклист получил переломы лучевой и плечевой костей. Его госпитализировали, сейчас он находится на стационарном лечении. От более тяжелых травм мужчину спас мотошлем. Второй участник аварии не пострадал, он был трезв, пристегнут ремнем безопасности и имеет 27-летний водительский стаж.

При освидетельствовании виновника ДТП установили алкогольное опьянение. В 2025 году этого гражданина уже неоднократно привлекали к ответственности за нарушения правил дорожного движения, в том числе за пьяную езду. Тогда суд назначил ему штраф 45 тысяч рублей и лишил прав на 1 год 6 месяцев. Однако мужчина сел за руль в нетрезвом виде повторно, что квалифицируется как уголовное преступление.

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